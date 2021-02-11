В Харкові ігнорують карантинні обмеження в громадському транспорті

Про це розповіли очевидці в телегам-каналі "Х.Х".

Водії підбирають всіх бажаючих на маршруті, чим активно користуються харків'яни, тому ні про яку соціальну дистанцію не йде й мови.

"211я Маршрутка царя Дарія набита безсмертними відбуває штурмувати Спарту, знімав на полірований спис", - написав автор.

"Їде маршрутка як велика собача будка", "Покатайся вранці в сорок п'ятому тролейбусі точно також", але виїхати в бік метро і Салтівки було не просто громадським транспортом", "набитий автобус, ну це Пі**ец яке рідкісне явище", "на Героїв праці кожен день таке бачу", - писали в коментарях харків'яни

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".