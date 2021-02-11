В Харкові ігнорують карантинні обмеження в громадському транспорті
Про це розповіли очевидці в телегам-каналі "Х.Х".
Водії підбирають всіх бажаючих на маршруті, чим активно користуються харків'яни, тому ні про яку соціальну дистанцію не йде й мови.
"211я Маршрутка царя Дарія набита безсмертними відбуває штурмувати Спарту, знімав на полірований спис", - написав автор.
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"Їде маршрутка як велика собача будка", "Покатайся вранці в сорок п'ятому тролейбусі точно також", але виїхати в бік метро і Салтівки було не просто громадським транспортом", "набитий автобус, ну це Пі**ец яке рідкісне явище", "на Героїв праці кожен день таке бачу", - писали в коментарях харків'яни
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".