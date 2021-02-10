Харківська область завалена сміттям
Як передає портал "Status quo", екологи звинувачують дачників.
З 451 несанкціонованого звалища в Харківській області ліквідували вже 428, але, за словами екологів, у багатьох місцях сміття незабаром з'явиться знову, розповів начальник відділу Держекоінспекції в Харківській області Денис Фарафонов.
До слова, за результатами 2020 року Харківська область посіла перше місце в країні за кількістю незаконних звалищ.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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