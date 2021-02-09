Онук жорстко побив рідну бабусю в Харкові
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова засудив 31-річного чоловіка за замах на вбивство до 7 років позбавлення волі.
Чоловік намагався вбити свою бабусю, він бив її по голові, потім душив кофтою, а потім встромив ніж в шию.
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Сусідам він повідомив, що бабусю вбили, а потім втік. Пенсіонерка, незважаючи на нанесені їй побої і поранення, вижила.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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