Внук жестко избил родную бабушку в Харькове
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Орджоникидзевский районный суд г. Харькова приговорил 31-летнего мужчину за покушение на убийство к 7 годам лишения свободы.
Мужчина пытался убить свою бабушку, он бил ее по голове, потом душил кофтой, а затем воткнул нож в шею.
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Соседям он сообщил, что бабушку убили, а потом скрылся. Пенсионерка, несмотря на нанесенные ей побои и ранения, выжила.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".