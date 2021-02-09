В Харкові біля станції метро "Наукова" помер чоловік
Інцидент стався вдень 9 лютого, повідомили очевидці в telegram-каналі "х.Салтівка".
Подробиці трагедії на даний момент з'ясовуються.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
56-річна Маша Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве: "Пугачова в підметки не годиться"
Ударом обернувся для внучки Ющенка виступ на шоу "Голос країни": "Талановита, але…"
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
Дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "Час не лікує"
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".