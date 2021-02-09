На Харківщині п'яний водій застряг на коліях
Поблизу станції Шевченкове-Південне в Харківській області ввечері 8 лютого машиніст локомотива побачив автомобіль Hyundai, який застряг на пішохідному переході через колії, про повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Про аварійну ситуацію доповіли черговому по станції, який попередив про перешкоду машиніста електропоїзда № 6350 Куп'янськ-Південний — Гракове, що дозволило уникнути аварії.
Поліцейські, які прибули на місце, допомогли прибрати автомобіль, водій, за попередніми даними, мав ознаки алкогольного сп'яніння.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
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