В Харькове вор попал в квартиру и понял, что сильно ошибся
Днем 8 февраля полицейский возвращался домой из магазина и увидел, как из его квартиры выбегает неизвестный мужчина с сумкой и пакетом в руках, передает "Объектив".
«Как стало известно впоследствии, мужчина взломал замок входной двери и проник в квартиру.
В прихожей он увидел форменную одежду патрульного, поэтому решил действовать быстро: схватил технику, которая стояла на видном месте, и стал убегать», - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харьковской области.
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Злоумышленнику не удалось, так как по другую сторону двери его уже ждал патрульный, владелец квартиры который вызвал на место коллег.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".