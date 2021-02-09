В Харькове вор попал в квартиру и понял, что сильно ошибся

Днем 8 февраля полицейский возвращался домой из магазина и увидел, как из его квартиры выбегает неизвестный мужчина с сумкой и пакетом в руках, передает "Объектив".

«Как стало известно впоследствии, мужчина взломал замок входной двери и проник в квартиру.

В прихожей он увидел форменную одежду патрульного, поэтому решил действовать быстро: схватил технику, которая стояла на видном месте, и стал убегать», - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харьковской области.

Злоумышленнику не удалось, так как по другую сторону двери его уже ждал патрульный, владелец квартиры который вызвал на место коллег.

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