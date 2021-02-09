З'явилися подробиці моторошної пожежі в Харкові

На підлозі досі лежить обвуглене тіло, ніяк не накрите.

Чоловік 1984 року народження перебував у ній. Сусіди кажуть, неблагополучний. Мати не знала, що він вдома і була на зміні. Батько-далекобійник і зараз в рейсі. Квартиру очищають від наслідків пожежі.

Мешканців будинку, чиї квартири постраждали в результаті пожежі, розселять по готелях за рахунок міста. Зараз роблять тимчасове електропостачання, так як все залило.

Відео з місця пожежі можна подивитися ТУТ (18+).

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого вночі в Харкові спалахнула сильна пожежа, людей довелося евакуювати

За словами очевидців, один з мешканців, рятуючись від вогню, виліз з вікна і тримався за кондиціонер.

У прес-службі управління ДСНС у Харківській області підтвердили інформацію про НП. на місце події виїжджали дев'ять екіпажів рятувальників, до моменту їх прибуття вогонь повністю охопив одну з квартир, в сусідніх вже починали горіти двері.

З будівлі евакуювали і врятували 35 осіб. Інформацію про те, що комусь із мешканців довелося рятуватися за допомогою кондиціонера-в ДСНС не підтвердили. Згоріло три квартири. На жаль, не обійшлося без жертв, загинув чоловік 1984 року народження.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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