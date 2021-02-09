Появились подробности жуткого пожара в Харькове

На полу до сих пор лежит обугленное тело, никак не накрытое.

Мужчина 1984 года рождения находился в ней. Соседи говорят, неблагополучный. Мать не знала, что он дома и была на смене. Отец - дальнобойщик и сейчас в рейсе. Квартиру очищают от последствий пожара.

Жильцов дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара, расселят по гостиницам за счёт города. Сейчас делают временное электроснабжение, так как все залило.

Видео с места пожара можно посмотреть здесь (18+).

Напомним, сегодня, 9 февраля ночью в Харькове вспыхнул сильний пожар, людей пришлось эвакуировать

По словам очевидцев, один из жильцов, спасаясь от огня, вылез из окна и держался за кондиционер.

В пресс-службе управления ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о ЧП. на место происшествия выезжали девять экипажей спасателей, к моменту их прибытия огонь полностью охватил одну из квартир, в соседних уже начинали гореть двери.

Из здания эвакуировали и спасли 35 человек. Информацию о том, что кому-то из жильцов пришлось спасаться при помощи кондиционера - в ГСЧС не подтвердили. Сгорело три квартиры. К сожалению, не обошлось без жертв, погиб мужчина 1984 года рождения.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".