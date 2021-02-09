В Харкові СБУ з 9 по 12 лютого проводитиме контрдиверсійні навчання
Служби безпеки України тренуватиметься у протидії терористичним загрозам у Харкові.
Про це повідомив прес-секретар СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
"Метою проведення зазначених тренувань є забезпечення ефективного реагування державної антитерористичної системи на загрози вчинення терористичного акту або диверсії, а також мінімізації їх наслідків".
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Конкретний план дій не розголошується. Відомо тільки, що харків'яни можуть помітити силовиків у місті або посилення на блокпостах.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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