В Харкові СБУ з 9 по 12 лютого проводитиме контрдиверсійні навчання

Служби безпеки України тренуватиметься у протидії терористичним загрозам у Харкові.

Про це повідомив прес-секретар СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Метою проведення зазначених тренувань є забезпечення ефективного реагування державної антитерористичної системи на загрози вчинення терористичного акту або диверсії, а також мінімізації їх наслідків".

Конкретний план дій не розголошується. Відомо тільки, що харків'яни можуть помітити силовиків у місті або посилення на блокпостах.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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