Зупинилося серце легендарного харківсього вчителя

На 67 - му році пішов з життя відомий харківський педагог, вчитель молодших класів гімназії Сергій Курганов.

Як повідомляє Харків Times, він помер 6 лютого.

"Він водив малюків за школу, де починаються чарівні косогори, старанно перевіряти, які прикмети весни, зими, осені, чи бачимо ми їх, як ми їх розуміємо. Він читав з дітьми не буквар, а Чуковського і міркував, чому звірі злякалися Тарганища, а горобець – не злякався.

Він вірив у кордон між звичайним лісом і лісом чарівним, побачену одним з першокласників, і йшов разом з дітьми перевіряти, чи так це. І всі вони були для нього красенями і красунями, геніальними шахістами і стрункими принцесами, розумницями і особистостями", - пише Харків Times.

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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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