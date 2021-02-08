Зупинилося серце легендарного харківсього вчителя
На 67 - му році пішов з життя відомий харківський педагог, вчитель молодших класів гімназії Сергій Курганов.
Як повідомляє Харків Times, він помер 6 лютого.
"Він водив малюків за школу, де починаються чарівні косогори, старанно перевіряти, які прикмети весни, зими, осені, чи бачимо ми їх, як ми їх розуміємо. Він читав з дітьми не буквар, а Чуковського і міркував, чому звірі злякалися Тарганища, а горобець – не злякався.
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Він вірив у кордон між звичайним лісом і лісом чарівним, побачену одним з першокласників, і йшов разом з дітьми перевіряти, чи так це. І всі вони були для нього красенями і красунями, геніальними шахістами і стрункими принцесами, розумницями і особистостями", - пише Харків Times.
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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.
"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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