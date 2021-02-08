Остановилось сердце легендарного харьковского учителя

На 67-м году ушел из жизни известный харьковский педагог, учитель младших классов гимназии Сергей Курганов.

Как сообщает Харків Times, он умер 6 февраля.

"Он водил малышей за школу, где начинаются волшебные косогоры, старательно проверять, каковы приметы весны, зимы, осени, видим ли мы их, как мы их понимаем. Он читал с детьми не букварь, а Чуковского и рассуждал, почему звери испугались Тараканища, а воробей – не испугался.

Он верил в границу между обычным лесом и лесом волшебным, увиденную одним из первоклашек, и шел вместе с детьми проверять, так ли это. И все они были для него красавцами и красавицами, гениальными шахматистами и стройными принцессами, умницами и личностями", - пишет Харків Times.

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В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.

"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

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