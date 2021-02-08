Фото черги біля одного з військкоматів Харкова з'явилося в соцмережах
"Харків'яни шикуються в черги у військкоматів. Наплив бажаючих почався після локдауна. Переважна більшість потенційних контрактників-близько 80% - учасники бойових дій", - написали автори фото.
Портал "Місто Х" повідомив, що в чергу вишикувалися в основному підлітки і пов'язано це із закінченням жорсткого карантину і початком приписної кампанії у юнаків.
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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.
"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
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