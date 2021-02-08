На Харківщині очікується хмарна погода
Про це повідомили в Харківському гідрометцентрі.
Вдень прогнозується сніг, хуртовина, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря вдень в області становитиме від 3 до 8 градусів морозу. У Харкові температура повітря вдень - від 6-8 градусів морозу.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбірка Харківська".