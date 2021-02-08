На Харківщині очікується хмарна погода

Про це повідомили в Харківському гідрометцентрі.

Вдень прогнозується сніг, хуртовина, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в області становитиме від 3 до 8 градусів морозу. У Харкові температура повітря вдень - від 6-8 градусів морозу.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбірка Харківська".