В Харківській області зник хлопець з Хмельниччини

Про це розповіли на сторінці "Поліція Балаклійщини"в Facebook.

4 січня в поліцію міста Балаклія звернулася 62-річна пенсіонерка з Хмельницької області. Жінка розповіла, що її онук не з'явився на заняття в Хмельницькому і може знаходиться на Балаклійщині, де живе його знайома дівчина.

Поліцейські встановили особу знайомої дівчини хлопця та перевірили всі адреси, де вони могли знаходиться. Після години пошукових робіт правоохоронцям вдалося розшукати 18-річного хлопця.

З хлопцем провели роз'яснювальну бесіду і зараз він прямує додому в Хмельницьку область.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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