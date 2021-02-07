Мавпа, що живе в контактному зоопарку в торговому центрі Харків, збігати
ТРЦ розташований на вулиці Одеській, тварини досить часто тікають з місцевого зоопарку, всіх втікачів швидко відловлюють і повертають в клітини.
На цей раз втекла Мавпа вирішила навідатися у відділ з одягом. Тварина поводилася досить миролюбно, носилося по конструкціях ТРЦ, привертаючи до себе увагу відвідувачів.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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