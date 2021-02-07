В Харкові зупинився рух транспорту
Про подію повідомляє телеграм-канал "Віха".
Очевидці розповіли, що подія сталася на Білогородському шосе, де через обрив лінії зупинився рух тролейбусів і зібрався автомобільний затор.
На місці аварійна бригада і поліція допомогла захистити небезпечну ділянку.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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