В Харкові горе-мати залишила на вулиці дворічну доньку



Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Харківській області.

4 лютого близько 23: 00 на проспекті Тракторобудівників по проїжджій частині бігала жінка в неадекватному стані з дитиною на руках.

Поліцейські терміново прибули на виклик свідків того, що відбувається.

Жінка втекла і залишила дитину на вулиці без нагляду.

Поліцейським вдалося дізнатися, що мати дитини часто зловживає наркотиками.

Наразі встановлюється її місцезнаходження для притягнення до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

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