В Харькове горе-мать оставила на улице двухлетнюю дочь
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
4 февраля около 23:00 на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегала женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках.
Полицейские срочно прибыли на вызов свидетелей происходящего.
Женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.
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Полицейским удалось узнать, что мать ребенка часто злоупотребляет наркотиками.
Сейчас устанавливается её местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
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"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
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Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".