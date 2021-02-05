В Харківській області водій збив жінку-пішохода
Подія трапилася ввечері між селами Олексіївка та Водяне.
За кермом виявився п'яний підполковник, який працює помічником військкому. Водій вилетів на зустрічку і збив бабусю, яка потрапила йому під машину - він її протягнув.
Далі він розвернувся їхати додому, а тіло випало з-під машини - від отриманих травм громадянка 1948 р.н. померла на місці.
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Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов'язано з капітальним ремонтом.
Рух транспорту по комунальному шляхопроводу на проспекті Льва Ландау буде обмежено з 4 лютого по 30 квітня включно.
Автомобілі зможуть об'їхати ремонтну ділянку за вільними від виконання робіт смугами.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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