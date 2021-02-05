В Харківській області водій збив жінку-пішохода

Подія трапилася ввечері між селами Олексіївка та Водяне.

За кермом виявився п'яний підполковник, який працює помічником військкому. Водій вилетів на зустрічку і збив бабусю, яка потрапила йому під машину - він її протягнув.

Далі він розвернувся їхати додому, а тіло випало з-під машини - від отриманих травм громадянка 1948 р.н. померла на місці.

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Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов'язано з капітальним ремонтом.

Рух транспорту по комунальному шляхопроводу на проспекті Льва Ландау буде обмежено з 4 лютого по 30 квітня включно.

Автомобілі зможуть об'їхати ремонтну ділянку за вільними від виконання робіт смугами.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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