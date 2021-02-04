Один з селищ, розміщених в Донецькій області, хочуть перейменувати в Нью-Йорк

Про це повідомляє телеграм-канал "Харків Лайф".

"Рішення про перейменування селища було прийнято Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади. Він порекомендував перейменувати селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк.

Рішення мотивоване тим, що Нью-Йорк - це історична назва селища, яке використовувалося до 1951 року", - йдеться в повідомленні.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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