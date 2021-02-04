Один з селищ, розміщених в Донецькій області, хочуть перейменувати в Нью-Йорк
Про це повідомляє телеграм-канал "Харків Лайф".
"Рішення про перейменування селища було прийнято Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади. Він порекомендував перейменувати селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк.
Рішення мотивоване тим, що Нью-Йорк - це історична назва селища, яке використовувалося до 1951 року", - йдеться в повідомленні.
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