Один из поселков, размещенных в Донецкой области, хотят переименовать в Нью-Йорк
Об этом сообщает телеграм-канал "Харьков Лайф".
"Решение о переименование поселка было принято комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. Он порекомендовал переименовать поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.
Решение мотивировано тем, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года", - говорится в сообщении.
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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
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"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
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