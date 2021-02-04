Один из поселков, размещенных в Донецкой области, хотят переименовать в Нью-Йорк

Об этом сообщает телеграм-канал "Харьков Лайф".

"Решение о переименование поселка было принято комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. Он порекомендовал переименовать поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.

Решение мотивировано тем, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".