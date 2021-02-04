Карантин в Україні продовжать до 30 квітня
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ми будемо продовжувати карантин до 30 Квітня. Це швидше за все не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Швидше за все він буде продовжаться в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним», — зазначив він.
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