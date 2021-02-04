В Харкові зупинили діяльність потужного конвертаційного центру
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки для держбюджету в особливо великих розмірах", - розповіли в СБУ.
Під час обшуків фігурантів виявили невраховані 7 мільйонів гривень, вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація та інші документи.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дженніфер Лопес в крихітній футболці й лосинах довела до мурашок: "Незабутнє видовище"
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "Офіційний м*дак тижня"
Раптово пішов з життя актор "Моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "Останні місяці..."
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".