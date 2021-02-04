В Харкові зупинили діяльність потужного конвертаційного центру

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки для держбюджету в особливо великих розмірах", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків фігурантів виявили невраховані 7 мільйонів гривень, вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація та інші документи.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

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