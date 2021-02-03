В Харкові 15-річну дівчинку шукали кілька днів
Як повідомили в поліції, дівчинка ще в ніч на 26 січня пішла з дому в Марганці і не повернулася.
Пошуки дівчинки тривали кілька днів, знайшли Вікторію 1 лютого в Харкові.
Дівчинку повернули додому, в поліції запевнили, що жертвою злочину або насильства вона не стала.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
Непокірна Фреймут приголомшила виглядом в сміливій сукні з розрізами: "Ольга, це ви?"
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
Горбунов приголомшив зовнішністю поруч з "вагітною" Осадчою: "Юра не старіє, такий як в…"
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".