В Харкові зіткнулися три автомобілі
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Водій DAF з напівпричепом зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ", яким керував 73-річний водій - від зіткнення легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Peugeot.
В результаті аварії травми отримали 73-річний водій і два пасажири "ЗАЗа" - 27-річна жінка і семирічний хлопчик.
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Постраждалих госпіталізували в лікарню.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".