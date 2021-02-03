Под Харьковом разыскивают родственников мужчины, который потерял память

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Мужчина не помнит, где он живет.

Мужчина пришел в супермаркет в Купянске, называет себя Притыкой Николаем Николаевичем 1955 года рождения, говорит, что живет с женой, но не помнит где именно.

Кроме того, в Харьковской области пропал человек.

С 26 января о местонахождении Игоря Головина ничего неизвестно.

В день, когда Игорь Головин 1992 г.р., житель с. Куриловка Купянского района Харьковской группы пропал, он находился в Кременчуге.

Рост 177 см, на нем были надеты черные куртка, брюки и кроссовки. С собой у него была серая дорожная сумка и бордовый рюкзак с ноутбуком.

На голове есть шрам, на спине татуировка изображена надпись “Абстракция”.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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