Под Харьковом разыскивают родственников мужчины, который потерял память
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Мужчина не помнит, где он живет.
Мужчина пришел в супермаркет в Купянске, называет себя Притыкой Николаем Николаевичем 1955 года рождения, говорит, что живет с женой, но не помнит где именно.
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Кроме того, в Харьковской области пропал человек.
С 26 января о местонахождении Игоря Головина ничего неизвестно.
В день, когда Игорь Головин 1992 г.р., житель с. Куриловка Купянского района Харьковской группы пропал, он находился в Кременчуге.
Рост 177 см, на нем были надеты черные куртка, брюки и кроссовки. С собой у него была серая дорожная сумка и бордовый рюкзак с ноутбуком.
На голове есть шрам, на спине татуировка изображена надпись “Абстракция”.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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