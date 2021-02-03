В Харкові сталася НП на залізниці
Як повідомляє "Укрзалізниця", НП сталася 1 лютого на перегоні Нова Баварія - Новожаново.
П'яний чоловік влаштувався на рейках і не йшов з них навіть при наближенні поїзда, не реагуючи на сигнали, які подавав машиніст.
Трагедії вдалося уникнути, завдяки тому, що машиніст застосував екстрене гальмування.
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"Залізничники вкотре звертаються до громадян з проханням бути уважними та обережними поблизу колій та пам'ятати про правила безпеки на залізничному транспорті", - зазначили в "Укрзалізниці".
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".