Під Харковом розшукують родичів чоловіка, який втратив пам'ять
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Чоловік не пам'ятає, де він живе.
Чоловік прийшов до супермаркету в Куп'янську, називає себе Притикою Миколою Миколайовичем 1955 року народження, каже, що живе з дружиною, але не пам'ятає де саме.
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Крім того, в Харьківській області зникла людина.
З 26 січня про місцезнаходження Ігоря Головіна нічого невідомо.
У день, коли Ігор Головін 1992 р.н., житель с. Курилівка Куп'янського району Харківської групи зник, він перебував у Кременчуці.
Зріст 177 см, на ньому були надіті чорні куртка, штани і кросівки. З собою у нього була сіра Дорожня сумка і бордовий рюкзак з ноутбуком.
На голові є шрам, на спині татуювання зображено напис "Абстракція".
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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