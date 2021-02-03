Під Харковом розшукують родичів чоловіка, який втратив пам'ять

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Чоловік не пам'ятає, де він живе.

Чоловік прийшов до супермаркету в Куп'янську, називає себе Притикою Миколою Миколайовичем 1955 року народження, каже, що живе з дружиною, але не пам'ятає де саме.

Крім того, в Харьківській області зникла людина.

З 26 січня про місцезнаходження Ігоря Головіна нічого невідомо.

У день, коли Ігор Головін 1992 р.н., житель с. Курилівка Куп'янського району Харківської групи зник, він перебував у Кременчуці.

Зріст 177 см, на ньому були надіті чорні куртка, штани і кросівки. З собою у нього була сіра Дорожня сумка і бордовий рюкзак з ноутбуком.

На голові є шрам, на спині татуювання зображено напис "Абстракція".

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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