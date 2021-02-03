В Харкові сталася потрійна ДТП на проспекті
Рятувальники деблокували з автомобіля жінку, яка постраждала в результаті зіткнення трьох машин на проспекті Гагаріна в Харкові
За даними ДСНС, рятувальники деблокували пасажирку 1994 року народження зі "Славути" і змили паливо з проїжджої частини.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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