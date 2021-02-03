В Харьковской области пропал человек
Об этом сообщили в поисковой группе “Милена”.
С 26 января о местонахождении Игоря Головина ничего неизвестно.
В день, когда Игорь Головин 1992 г.р., житель с. Куриловка Купянского района Харьковской группы пропал, он находился в Кременчуге.
Рост 177 см, на нем были надеты черные куртка, брюки и кроссовки. С собой у него была серая дорожная сумка и бордовый рюкзак с ноутбуком.
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