В Харьковской области пропал человек

Об этом сообщили в поисковой группе “Милена”.

С 26 января о местонахождении Игоря Головина ничего неизвестно.

В день, когда Игорь Головин 1992 г.р., житель с. Куриловка Купянского района Харьковской группы пропал, он находился в Кременчуге.

Рост 177 см, на нем были надеты черные куртка, брюки и кроссовки. С собой у него была серая дорожная сумка и бордовый рюкзак с ноутбуком.

На голове есть шрам, на спине татуировка изображена надпись “Абстракция”.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".