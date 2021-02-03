В Харківській області зникла людина
Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".
З 26 січня про місцезнаходження Ігоря Головіна нічого невідомо.
У день, коли Ігор Головін 1992 р.н., житель с. Курилівка Куп'янського району Харківської групи зник, він перебував у Кременчуці.
Зріст 177 см, на ньому були надіті чорні куртка, штани і кросівки. З собою у нього була сіра Дорожня сумка і бордовий рюкзак з ноутбуком.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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