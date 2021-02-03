В Харківській області зникла людина

Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".

З 26 січня про місцезнаходження Ігоря Головіна нічого невідомо.

У день, коли Ігор Головін 1992 р.н., житель с. Курилівка Куп'янського району Харківської групи зник, він перебував у Кременчуці.

Зріст 177 см, на ньому були надіті чорні куртка, штани і кросівки. З собою у нього була сіра Дорожня сумка і бордовий рюкзак з ноутбуком.

На голові є шрам, на спині татуювання зображено напис "Абстракція".

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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