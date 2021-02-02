Харківські оперативники затримали чоловіка, який жорстоко побив і зґвалтував дівчину
Про це передає голова обласного управління Національної поліції Андрій Рубель.
За його словами, подія сталася ще в листопаді минулого року. Пізно ввечері, погрожуючи пістолетом, чоловік знущався над жінкою.
"Сьогодні з нею все гаразд. Вона відновлюється після пережитого кошмару. І навіть знайшла сили прийти у відділ поліції, щоб впізнати свого ката".
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Тепер ґвалтівнику світить 10 років в'язниці.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
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