В Харкові залишилося всього два монументи Леніна

Telegram-канал "Декомунізація.Україна" опублікував перелік об'єктів, що зображують вождя світового пролетаріату, передає "vecherniy.kharkov".

У повідомленні йдеться, що ці об'єкти повинні були бути демонтовані в рамках закону про декомунізацію.

Нібито скульптури вождя нагадують українцям про тоталітарне минуле.

У Харкові один пам'ятник Леніну знаходиться на території колишньої взуттєвої фабрики на вул.Юр'єва, другий - на проспекті Ландау.

Ще один бюст і один пам'ятник знаходяться в одному з сіл області.

Всього борці за "декомунізацію" нарахували 14 скульптурних об'єктів вождя світового пролетаріату.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Віха".

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

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