На Московському проспекті в Харкові - масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма, передає "Труха".
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Веха".
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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