Під Харковом сталася аварія

Про це повідомляється в оперативному зведенні ХОДА.

Вчора 31 січня, в смт Безлюдівка Коротиче Харківського району без газопостачання залишилися кілька десятків мешканців висотного будинку на вул.Перемоги, 162.

Без газопостачання залишилися 70 абонентів багатоповерхового будинку.

У висотці спрацював запобіжно-захисний клапан газової автоматики, що стало причиною відключення автоматики, з'ясовується.

Відновити газопостачання мешканцям планується сьогодні, 1 лютого.

Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.

1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.

Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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