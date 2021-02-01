Под Харьковом произошла авария
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Вчера 31 января, в пгт Безлюдовка Коротиче Харьковского района без газоснабжения остались несколько десятков жильцов высотного дома на ул. Победы, 162.
Без газоснабжения остались 70 абонентов многоэтажного дома.
В высотке сработал предохранительно-защитный клапан газовой автоматики, что стало причиной отключения автоматики, выясняется.
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Восстановить газоснабжение жильцам планируется сегодня, 1 февраля.
Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.
1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.
Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.
“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".