В харківському метро на станції "Героїв праці" з ранку утворилися великі черги

Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.

О 8: 55 метро продовжило роботу в штатному режимі.

Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.

1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.

Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.

До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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