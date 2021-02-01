В харківському метро на станції "Героїв праці" з ранку утворилися великі черги
Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.
"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.
О 8: 55 метро продовжило роботу в штатному режимі.
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Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.
1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.
Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.
До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".