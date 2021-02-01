У дев'ятиповерхівці в Харкові сталася пожежа
Пожежа сталася 31 січня в багатоповерхівці, розташованій по проспекту Героїв Сталінграда, 39.
У пожежі загинув чоловік, його вік встановлюють. За попередньою інформацією, загиблий-власник квартири, в якій сталося загоряння.
Мешканців будинку частково евакуювали.
"Виводили людей, тому що було сильне задимлення на дев'ятому поверсі і трохи димом захопило восьмий поверх", — сказав представник рятувальників.
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