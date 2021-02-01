У дев'ятиповерхівці в Харкові сталася пожежа

Пожежа сталася 31 січня в багатоповерхівці, розташованій по проспекту Героїв Сталінграда, 39.

У пожежі загинув чоловік, його вік встановлюють. За попередньою інформацією, загиблий-власник квартири, в якій сталося загоряння.

Мешканців будинку частково евакуювали.

"Виводили людей, тому що було сильне задимлення на дев'ятому поверсі і трохи димом захопило восьмий поверх", — сказав представник рятувальників.

Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.

1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.

Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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