У Харківській області з початку пандемії зареєстрували 77 750 випадків зараження коронавірусом

В даних обласного лабцентру, за минулу добу на 19 захворіли 280 жителів регіону, видужав 301 хворий, померли семеро пацієнтів.

Всього з початку епідемії одужали 68 946 осіб, померли-1 362.

В Україні зареєстровано 4 685 нових випадків захворювання-19. До лікарень потрапили 1 906 осіб. Одужали 11 317 пацієнтів, померли — 149.

Найбільше нових хворих - в Івано-Франківській (412), Львівській (353) областях та в Києві (341).

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".