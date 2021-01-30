В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировали 77 750 случаев заражения коронавирусом

По данным областного лабцентра, за минувшие сутки COVID-19 заболели 280 жителей региона, выздоровел 301 больной, умерли семеро пациентов.

Всего с начала эпидемии выздоровели 68 946 человек, умерли — 1 362.

В Украине зарегистрирован 4 685 новых случаев заболевания COVID-19. В больницы попали 1 906 человек. Выздоровели 11 317 пациентов, умерли — 149.

Больше всего новых заболевших — в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях и в Киеве (341).

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".