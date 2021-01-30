В Харькове горел швейный цех
Об этом сообщил помощник начальника ГУНП Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, передает "Депо".
Вечером 29 января пожар вспыхнул на четвертом этаже четырехэтажного здания по улице Клочковская. На место направили 5 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.
В одном из помещений цеха горели вещи.
Спасатели эвакуировали 8 человек, никто не пострадал.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.
Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.
13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.
Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".