В Харькове горел швейный цех

Об этом сообщил помощник начальника ГУНП Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, передает "Депо".

Вечером 29 января пожар вспыхнул на четвертом этаже четырехэтажного здания по улице Клочковская. На место направили 5 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

В одном из помещений цеха горели вещи.

Спасатели эвакуировали 8 человек, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".