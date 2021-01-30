Второго участника смертельного ДТП на Сумской в Харькове 18 октября 2017 года просят помиловать

Автор петиции попросил помилования для Геннадия Дронова, но не объяснил свою позицию.

Соответствующая просьба опубликована на сайте президента.

"Помиловать Геннадия Дронова, второго участника ДТП в Харькове 18 октября 2017 года", - сказано в обращении.

Электронная петиция, адресованная Президенту Украины, будет рассмотрена, если наберет 25 тысяч подписей за три месяца со дня публикации. На сегодня петицию Леонида Линькова подписали 14 человек.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".