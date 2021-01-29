В Харьковской области могут уволить десятки врачей

Национальная служба здоровья Украины считает, что родильное отделение Слобожанской больницы в Чугуевском районе не готово к приему пациентов, поэтому его могут закрыть, об этом пишет "Суспільне".

"В прошлом году Нацслужба не заключила с нами контракт, опираясь на то, что у нас недостаточно оборудования, в частности, не было современного аппарата УЗИ и аппарата искусственной вентиляции легких. Это было куплено в течение трех месяцев.

Мы ожидали окно, во время которым могли бы заключить контракт, но его так и не было", - рассказал заведующий родильным отделением Слобожанской райбольницы Владимир Токарь.

В медучреждении укомплектован штат. Там работают 53 человека, есть два анестезиолога и еще три - по совместительству. В прошлом году там приняли 167 родов.

Он отметил, что одна из причин, по которой контракт может быть не заключен, - небольшое количество родов, принятых отделением, хотя официально в требованиях Нацслужбы этот показатель нигде не фигурирует.

В случае закрытия родильного отделения Слобожанской больницы на территории бывшего Змиевского района вообще не останется роддомов.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".