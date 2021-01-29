В Харькове трамвай сошел с рельсов
Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар», сообщают в telegram-канале «Харьков Live».
Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.
"Люди теперь в панике не знают как на работу добраться", -говорится в сообщении.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Дорофеева без штанов совсем разошлась, показав нецензурный жест: "А Надя..."
Гарри вернется в королевский дворец без Меган Маркл, в Британии переполох: "После развода..."
Скандальный Остапчук на сцене оконфузился перед Ольгой Поляковой и Каменских: "Блестяще!"
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".