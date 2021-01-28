В Харькове умерла женщина прямо посреди дороге

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Х.Харьков".

В Харькове на улице Отакара Яроша, 11-а прохожие обнаружили мертвого человека. Инцидент произошел утром 27 января.

"Тело лежит во дворе дома, возле бордюра. Его накрыли покрывалом", - отметили свидетели трагедии.

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Сейчас известно, что погибшая 52-летняя женщина. Никаких следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

вакцина от коронавируса, вакцинация

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".