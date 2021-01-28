В Харькове бригаде "скорой" удалось реанимировать 82-летнюю пациентку и вывести ее из состояния клинической смерти
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Происшествие случилось днем 27 января в Балаклейском районе Харьковской области.
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.
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Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".