Під Харковом швидка допомога застрягла в багнюці

Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС.

У Дергачівському районі Харківської області рятувальники допомогли медикам, які застрягли в багнюці.

Інцидент стався в селищі Вільшани, на 101 зателефонував фельдшер і розповів, що машина швидкої допомоги застрягла в багнюці і не може зрушити з місця.

На місце події виїхали рятувальники ДСНС і своєю машиною відбуксирували швидку до рівної ділянки дороги.

Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.

Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.

Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.

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