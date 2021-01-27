Під Харковом швидка допомога застрягла в багнюці
Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС.
У Дергачівському районі Харківської області рятувальники допомогли медикам, які застрягли в багнюці.
Інцидент стався в селищі Вільшани, на 101 зателефонував фельдшер і розповів, що машина швидкої допомоги застрягла в багнюці і не може зрушити з місця.
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На місце події виїхали рятувальники ДСНС і своєю машиною відбуксирували швидку до рівної ділянки дороги.
Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.
Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.
Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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