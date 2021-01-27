Под Харьковом скорая помощь застряла в грязи

Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС.

В Дергачевском районе Харьковской области спасатели помогли медикам, которые застряли в грязи.

Инцидент произошел в поселке Ольшаны, на 101 позвонил фельдшер и рассказал, что машина скорой помощи застряла в грязи и не может сдвинуться с места.

На место происшествия выехали спасатели ГСЧС и своей машиной отбуксировали скорую до ровного участка дороги.

Ранее мы писали, что несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации.

Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.

Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".