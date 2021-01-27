В Харьковской области увеличилось количество летальных случаев
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, за 26 января скончалось 8 человек.
Всего в Харьковской области известно о 1341 летальном случае от COVID-19. По данному показателю регион занимает 4 место в Украине.
За время пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 76909 пациентов.
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Звезды "Дизель Шоу" засветили жен-красоток и подрастающих наследников, трогательные фото: "Самые лучшие!"
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Большое горе в Одессе, ребенок выпал из окна высотки: кадры и трагические подробности
По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 заболели 238 человек.
Ранее мы писали, что несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении
Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации.
Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.
Власти приняли решение не выводить учеников в классы из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".